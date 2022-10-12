Єврорада схвалила невизнання паспортів РФ, виданих на окупованій частині України та Грузії
Європейська рада погодила невизнання російських паспортів, які видали на окупованих територіях України та Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на заяву Євроради.
Посли ЄС сьогодні, 12 жовтня, погодили переговорний мандат про неприйняття російських паспортів, виданих на окупованих РФ територіях.
"Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію Росії проти України та практику Росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, це ЄС також не буде визнавати документів, виданих на грузинських окупованих територіях Абхазії та Південної Осетії.
"Російські проїзні документи, видані особам, які проживають в окупованих Росією регіонах України або територіях Грузії, що відкололися, не будуть прийматися як дійсні проїзні документи для отримання візи або перетину кордонів Шенгенської зони", - зазначили в Єврораді.
Після цього Європейська рада розпочне переговори з Європарламентом для ухвалення остаточного рішення
Нагадаємо, що в Україні пропонують ввести кримінальну відповідальність за примусову паспортизацію на окупованих територіях та отримання російського паспорта.
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