Вперше за 15 днів РФ вивела ракетоносій з "Калібрами" у Чорне море: який можливий залп

За даними військових, наразі в Чорному морі був зафіксований 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".

У ВМС розповіли, що це судно противника може випустити загальним залпом до 4 ракет.

Разом з тим в Азовському морі кораблі противника відсутні.

Варто зауважити, що востаннє до цього російські ракетоносії були помічені в Чорному морі 19 жовтня, але тоді вони не мали "Калібрів" на борту.

Але тільки 17 жовтня в даній акваторії фіксували корабельне угруповання противника з цими ракетами. Тобто 15 діб тому.

Як поінформували сьогодні в українських ВМС, 2 листопада також був помічений 1 російський корабель в Середземному морі, який є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали військові.