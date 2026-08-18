Вперше за 11 років: Сі Цзіньпін зустрінеться у США з Трампом, але пропустить ООН, - Politico

За словами чотирьох людей, знайомих із графіком китайського лідера, його візит не включатиме поїздку до Нью-Йорка для виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Відомо, що спільні дебати ООН розпочнуться 22 вересня. На них світові лідери зберуться на тиждень для виступів та паралельних зустрічей із представниками уряду США.

Однак Сі Цзіньпін, замість участі у цьому числі в цьому заході, обмежить свою присутність зустріччю із президентом США Дональдом Трампом 24 вересня.

"Сі Цзіньпін, швидше за все, прилетить пізно ввечері 23 вересня - він не братиме участі в Генеральній Асамблеї ООН і відлетить 25 числа. У нього буде лише один день зустрічей в Білому домі - 24 вересня", - сказало одне із джерел.

Politico пише, що Білий дім підтвердив, що Сі Цзіньпін відвідає Вашингтон 24 вересня, проте там відмовилися коментувати будь-які інші можливі заходи щодо розкладу лідера Китаю під час його перебування в США.

У вашингтонській дипломатичній спільноті широко обговорювалася ідея того, що Сі Цзіньпін скористається можливістю бути присутнім на ООН, щоб представити плани Китаю щодо мирного міжнародного розвитку як противагу війні США, що триває, проти Ірану.

"Коли спочатку було оголошено дату саміту 24 вересня, люди вказували на те, що китайці, можливо, запропонували цю дату, щоб він міг також відвідати Нью-Йорк для участі в Генеральній Асамблеї ООН", - сказав вашингтонський дипломат ЄС.

Також дипломати з Нью-Йорка зазначили, що Пекін не направив до міста передову групу, як слід очікувати перед будь-яким візитом Сі Цзіньпіна.

Видання додало, що зараз ні посольство Китаю, ні представництво США при ООН у Нью-Йорку не відповіли на запити про коментарі.

Зазначимо, що востаннє Сі Цзіньпін приїжджав до Нью-Йорка, щоб виступити на Генеральній Асамблеї ООН у 2015 році з нагоди 70-річчя заснування ООН.