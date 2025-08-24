UA

Вперше за 10 років: Онофрійчук здобула медаль на ЧС зі стрічкою для України

Таїсія Онофрійчук (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з художньої гімнастики. Її володаркою стала Таїсія Онофрійчук, яка виборола “бронзу” у фіналі вправ зі стрічкою. Для 17-річної спортсменки це перша індивідуальна нагорода на дебютному для неї чемпіонаті світу.

Про результат змагань повідомляє РБК-Україна.

Тріумфальний фінал

У заключний день змагань Таїсія Онофрійчук, лідерка збірної України, виступила у трьох фіналах в індивідуальних вправах. Вона вже мала у своєму активі одну “бронзу”, здобуту в командній першості.

Хоча в особистому багатоборстві спортсменка зупинилася за крок до п'єдесталу, посівши четверте місце, у фіналі зі стрічкою їй вдалося тріумфувати.

Попри те, що у кваліфікації багатоборства Таїсія Онофрійчук отримала вищу оцінку, у фіналі їй вистачило 29.1000 бала, щоб посісти третє місце.

Результати фіналу у вправах зі стрічкою

  1. Дар’я Варфоломеєв (Німеччина) - 30.250 балів
  2. Стіліана Ніколова (Болгарія) - 29.800
  3. Таїсія Онофрійчук (Україна) - 29.100

Історичне досягнення

Ця нагорода Таїсії Онофрійчук стала першою для України у вправах зі стрічкою за останні десять років.

Востаннє таку бронзову медаль виборювала Ганна Різатдінова у 2015 році.

Загалом це вже друга медаль для України на цьому чемпіонаті світу. Першу, також "бронзу", наші гімнастки здобули у командній першості.

Раніше ми писали про історичний тріумф Онофрійчук на Євро з художньої гімнастики.

Також читайте, як українка вперше в історії виграла Кубок світу з художньої гімнастики.

