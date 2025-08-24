Впервые за 10 лет: Онофрийчук получила медаль на ЧМ с лентой для Украины

Триумфальный финал

В заключительный день соревнований Таисия Онофрийчук, лидер сборной Украины, выступила в трех финалах в индивидуальных упражнениях. Она уже имела в своем активе одну "бронзу", добытую в командном первенстве.

Хотя в личном многоборье спортсменка остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место, в финале с лентой ей удалось победить.

Несмотря на то, что в квалификации многоборья Таисия Онофрийчук получила более высокую оценку, в финале ей хватило 29.1000 балла, чтобы занять третье место.

Результаты финала в упражнениях с лентой

Дарья Варфоломеева (Германия) - 30.250 баллов Стилиана Николова (Болгария) - 29.800 Таисия Онофрийчук (Украина) - 29.100

Историческое достижение

Эта награда Таисии Онофрийчук стала первой для Украины в упражнениях с лентой за последние десять лет.

Последний раз такую бронзовую медаль завоевывала Анна Ризатдинова в 2015 году.

В целом это уже вторая медаль для Украины на этом чемпионате мира. Первую, также "бронзу", наши гимнастки получили в командном первенстве.