Впервые за 10 лет: Онофрийчук получила медаль на ЧМ с лентой для Украины

Украина завоевала вторую медаль на чемпионате мира по художественной гимнастике. Ее обладательницей стала Таисия Онофрийчук, которая завоевала "бронзу" в финале упражнений с лентой. Для 17-летней спортсменки это первая индивидуальная награда на дебютном для нее чемпионате мира.
О результате соревнований сообщает РБК-Украина.
В заключительный день соревнований Таисия Онофрийчук, лидер сборной Украины, выступила в трех финалах в индивидуальных упражнениях. Она уже имела в своем активе одну "бронзу", добытую в командном первенстве.
Хотя в личном многоборье спортсменка остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место, в финале с лентой ей удалось победить.
Несмотря на то, что в квалификации многоборья Таисия Онофрийчук получила более высокую оценку, в финале ей хватило 29.1000 балла, чтобы занять третье место.
Эта награда Таисии Онофрийчук стала первой для Украины в упражнениях с лентой за последние десять лет.
Последний раз такую бронзовую медаль завоевывала Анна Ризатдинова в 2015 году.
В целом это уже вторая медаль для Украины на этом чемпионате мира. Первую, также "бронзу", наши гимнастки получили в командном первенстве.