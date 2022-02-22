"Попереду тяжкі випробування". Резніков звернувся до українських військових
Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до бійців Збройних сил України. Він заявив, що українців неодмінно чекає перемога, бо вони на своїй землі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Резнікова.
Він заявив, що Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною.
"Єдине, що відділяє від цього - Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий - боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося", - заявив він.
За його словами, зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони.
"Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали", - додав він.
За його словами, багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень.
"Ми цього не допустимо. Наша сила - у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій", - сказав він.