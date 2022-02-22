ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Попереду тяжкі випробування". Резніков звернувся до українських військових

Новость на русском →
Київ, Вівторок 22 лютого 2022 11:36
"Попереду тяжкі випробування". Резніков звернувся до українських військових Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до бійців Збройних сил України. Він заявив, що українців неодмінно чекає перемога, бо вони на своїй землі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Резнікова.

Він заявив, що Кремль зробив черговий крок до відродження Радянського Союзу. З новим Варшавським пактом і новою Берлінською стіною.

"Єдине, що відділяє від цього - Україна і українська армія. Наш вибір дуже простий - боронити свою країну, свій дім, своїх рідних. Для нас нічого не змінилося", - заявив він.

"Попереду важкі випробування. Будуть втрати. Доведеться пройти через біль, здолати страх і зневіру. Але нас неодмінно чекає перемога. Бо ми на своїй землі і за нами правда. Українську армію підтримує наш народ. Віра людей - це ознака, що ми усе робимо правильно", - йдеться в заяві.

За його словами, зараз усі зусилля військово-політичного керівництва держави і командування ЗСУ спрямовані на зміцнення оборони.

"Зокрема, на максимальне залучення допомоги партнерів, частину з якої ми вже отримали", - додав він.

За його словами, багато хто на емоціях підштовхуватиме до хаотичних рішень.

"Ми цього не допустимо. Наша сила - у єдності і впевненості. З холодною головою. Зберігаймо спокій. Тримаймо стрій", - сказав він.

Нагадаємо, на Донбасі, станом на 11:00, збройні формування РФ дев'ять разів порушили режим "тиші".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Донбас Олексій Резніков
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі