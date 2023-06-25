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Впала і не розірвалась. Рятувальники знищили бомбу, яку росіяни скинули на Нью-Йорк

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Україна, Неділя 25 червня 2023 17:48
Впала і не розірвалась. Рятувальники знищили бомбу, яку росіяни скинули на Нью-Йорк Фото: Рятувальники знищили авіаційну бомбу на Донеччині (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області російська бомба впала не розірвавшись. Рятувальники її знешкодили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

За даними міністерства, днями російські військові випустили авіаційну бомбу ФАБ-500 по Нью-Йорку, що на Донеччині.

Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій знищили бомбу.

Ситуація в Донецькій області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

Нагадаємо, що троє людей загинули і трьох людей було поранено після обстрілу Краматорська та Костянтинівки Донецької області рано вранці у середу, 14 червня.

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Донецька область Війна Росії проти України
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