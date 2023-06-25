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Упала и не разорвалась. Спасатели уничтожили бомбу, которую россияне сбросили на Нью-Йорк

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Украина, Воскресенье 25 июня 2023 17:48
Упала и не разорвалась. Спасатели уничтожили бомбу, которую россияне сбросили на Нью-Йорк Фото: Спасатели уничтожили авиационную бомбу в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области российская бомба упала не разорвавшись. Спасатели ее обезвредили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

По данным министерства, на днях российские военные выпустили авиационную бомбу ФАБ-500 по Нью-Йорку, что в Донецкой области.

Пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили бомбу.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

Напомним, что три человека погибли и три человека были ранены после обстрела Краматорска и Константиновки Донецкой области рано утром в среду, 14 июня.

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