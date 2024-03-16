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Впала в двір. ДСНС знищила півторатонну авіабомбу РФ в Донецькій області (фото)

Україна, Субота 16 березня 2024 16:09
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Впала в двір. ДСНС знищила півторатонну авіабомбу РФ в Донецькій області (фото) Фото: ДСНС знищила півторатонну авіабомбу РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Донецькій області рятувальники знешкодили бомбу, що впала на відкритій території в приватному житловому секторі та не здетонувала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій.

"Російську півторатонну авіабомбу ФАБ-1500 з модулем керування УПМК вилучили та знищили піротехніки ДСНС в м. Селидове", - повідомили в службі.

Рятувальники зазначили, що при вибуху цього типу бомб уламки можуть вразити на відстані до 500 м.

"Для того, щоб убезпечити місцеве населення під час проведення робіт, працівники ДСНС спільно з співробітниками Національної поліції провели оповіщення людей", - пояснили в службі..

Небезпечний боєприпас був вилучений піротехніками ДСНС та знищений у спеціальному місці.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі.

До цього РБК-Україна повідомляло, що минулого року в Бучі цивільний виявив російську розтяжку в себе в гаражі. Тоді він вперше повернувся додому з початку введення воєнного стану в країні.

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