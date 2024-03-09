У Харкові знайшли розтяжку у водостоці: поліція показала відео знешкодження
Фото: у Харкові знешкодили розтяжку (Getty Image)
У Харкові знешкодили розтяжку, яку знайшли у водостоці на окружній дорозі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова.
"Подарунки" від росіян - на кільцевій в Харкові знайшли розтяжку. Вибухову пастку ворог залишив у водостоці. Її зробили на основі ручної гранати Ф-1", - пояснив Болвінов.
За його словами, правоохоронці регулярно знаходять такі "сюрпризи".
Нагадаємо, минулого року ми писали, що в Бучі цивільний виявив російську розтяжку в себе в гаражі. Тоді він вперше повернувся додому з початку введення воєнного стану в країні.
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