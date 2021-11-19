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Незаконно следили за людьми: в Украине разоблачили детективное агентство, которое организовал экс-милиционер

Автор: Иванна Шовкун

В Украине разоблачили так называемое детективное агентство, которое незаконно осуществляло слежку за гражданами. Организовал его бывший милиционер около 2 лет назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

К работе в агентстве организатор привлек своих знакомых. Они следили за людьми с помощью специальных технических средств получения информации. Они прослушивали телефонные разговоры, следили за маршрутами передвижения людей. Кроме того, за дополнительную плату в авто могли устанавливать средства аудио- или видеоофиксации.

Стоимость услуг агентства составляла 200 долларов - за наблюдение за передвижением лиц. А 1 000 долларов брали за установку средств наблюдения в офисе.

Правоохранители разоблачили организатора схемы при получении им 1 350 долларов - плату заказчика за информацию, полученную незаконным путем.

В ходе обысков по месту жительства и в офисе агентства изъяты технические устройства для слежения с комплектующими к ним, материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Организатору детективного агентства сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины накрыла мощный конвертационный центр в Полтавской области. Через него отмыли не менее 500 млн гривен.

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Служба безопасности Украины