Незаконно следили за людьми: в Украине разоблачили детективное агентство, которое организовал экс-милиционер

К работе в агентстве организатор привлек своих знакомых. Они следили за людьми с помощью специальных технических средств получения информации. Они прослушивали телефонные разговоры, следили за маршрутами передвижения людей. Кроме того, за дополнительную плату в авто могли устанавливать средства аудио- или видеоофиксации.

Стоимость услуг агентства составляла 200 долларов - за наблюдение за передвижением лиц. А 1 000 долларов брали за установку средств наблюдения в офисе.

Правоохранители разоблачили организатора схемы при получении им 1 350 долларов - плату заказчика за информацию, полученную незаконным путем.

В ходе обысков по месту жительства и в офисе агентства изъяты технические устройства для слежения с комплектующими к ним, материалы оперативно-розыскных дел, полученные противоправным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Организатору детективного агентства сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.