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Незаконно стежили за людьми: в Україні викрили детективну агенцію, яку організував екс-міліціонер

Автор: Іванна Шовкун

В Україні викрили так звану детективну агенцію, яка незаконно здійснювала стеження за громадянами. Організував його колишній міліціонер близько двох років тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

До роботи в агентстві організатор залучив своїх знайомих. Вони стежили за людьми за допомогою спеціальних технічних засобів отримання інформації. Вони прослуховували телефонні розмови, стежили за маршрутами людей. Крім того, за додаткову плату в авто могли встановлювати засоби аудіо- чи відеоофіксації.

Вартість послуг агентства становила 200 доларів - за спостереження за пересуванням осіб. А 1 000 доларів брали за встановлення засобів спостереження в офісі.

Правоохоронці викрили організатора схеми при отриманні ним 1 350 доларів - плату замовника за інформацію, одержану незаконним шляхом.

У ході обшуків за місцем проживання та в офісі агентства вилучено технічні пристрої для стеження з комплектуючими до них, матеріали оперативно-розшукових справ, отримані протиправним шляхом, комп'ютерна техніка та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Організатору детективного агентства повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, Служба безпеки України накрила потужний конвертаційний центр у Полтавській області. Через нього відмили щонайменше 500 млн гривень.

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Служба безпеки України