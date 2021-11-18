Бывшие работники налоговой в Полтаве отмыли не менее 500 млн гривен, - СБУ
Служба безопасности Украины накрыла мощный конвертационный центр в Полтавской области. Через него отмыли не менее 500 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт СБУ.
Сообщается, что только с начала 2021 года через этот центр вывели в тень не менее полумиллиарда гривен.
По данным следствия, организовали конвертационный центр жители Полтавы, которые являются бывшими работниками налоговой. Они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные через фиктивные финансовые операции.
Конвертационный центр обслуживал компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Правоохранители разоблачили одного из участников схемы "на горячем" при передаче заказчику выведенных "в тень" 1,5 млн гривен.
"В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях", - говорится в сообщении.
При обысках изъяли более 353 000 долларов, 54 000 евро и 1,7 млн гривен наличными, 660 граммов золота в монетах и слитках, печати фиктивных предприятий и так далее.