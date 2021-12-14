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Возврат депозитов компаниям семьи Суркисов не отменяет национализацию "ПриватБанка", - адвокат

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Украина, Вторник 14 декабря 2021 17:26
Возврат депозитов компаниям семьи Суркисов не отменяет национализацию "ПриватБанка", - адвокат Фото: "ПриватБанк" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Выигрыши в судебных инстанциях ФК "Динамо" (Киев) и коммерческого банка А-Банк никак не повлияли на национализацию ПриватБанка. А значит высказывания "семья Суркисов рушит национализацию "ПриватБанка" или "любые успехи Суркисов в судах угрожают национализации банка" являются ничем иным как манипуляцией со стороны отдельных лиц "ПриватБанка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Суркиса, Игоря Алексеева.

"ФК "Динамо" (Киев) выиграл во всех судебных инстанциях в Украине вплоть до Конституционного суда и доказал, что клуб никак не связан с "ПриватБанком". Аналогичный путь прошел коммерческий банк А-Банк, который также добился отмены решений, которые признавали его связанным с "ПриватБанком". И после всех решений "в пользу Суркисов" вообще ничего не случилось с "ПриватБанком", который как был, так и остается в собственности государства", - говорит адвокат.

По мнению Алексеева, подобные манипуляции направлены на отвлечение внимания от конкретных преступлений со стороны должностных лиц "ПриватБанка".

"Тактика тут понятна. Чтобы скрыть собственные просчеты и нарушения, начинается поток отборного вранья и манипуляций. Хотя нужно отдать должное, у сотрудников "ПриватБанка" довольно неплохо получается "дергать за ниточки" общественного мнения", - говорит он.

По словам Алексеева, в этом случае необходимо обращать внимание на конкретные факты, а не слепо верить заявлениям отдельных сотрудников финансового учреждения.

"Смотрите сами, как только приближается очередной суд с участием семьи Суркисов либо их компаний, мы постоянно слышим один и тот же тезис - "есть угроза национализации "ПриватБанка". Вот только удивительно, что Суркисы выиграли не один суд у "ПриватБанка", однако это не повлекло отмену национализации "ПриватБанка", - подытоживает Игорь Алексеев.

Напомним, в 2019 году национализированный ПриватБанк подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям иск в суде штата Делавэр (США).

Банк обвиняет бывших акционеров в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

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