Повернення депозитів компаніям сім'ї Суркісів не скасовує націоналізацію "ПриватБанку", - адвокат

Виграші у судових інстанціях ФК "Динамо" (Київ) та комерційного банку А-Банк ніяк не вплинули на націоналізацію "ПриватБанку". А отже висловлювання "родина Суркісів руйнує націоналізацію "ПриватБанку" або "будь-які успіхи Суркісів у судах загрожують націоналізації банку" є нічим іншим як маніпуляцією з боку окремих осіб "ПриватБанку".

"ФК "Динамо" (Київ) виграв у всіх судових інстанціях в Україні аж до Конституційного суду і довів, що клуб ніяк не пов'язаний із "ПриватБанком". Аналогічний шлях пройшов комерційний банк А-Банк, який також добився скасування рішень, які визнавали його пов'язаним із "ПриватБанком". І після всіх рішень "на користь Суркісів" взагалі нічого не трапилося з "ПриватБанком", який як був, так і залишається у власності держави", - говорить адвокат.

На думку Алексєєва, подібні маніпуляції спрямовані на відволікання уваги від конкретних злочинів з боку посадових осіб "ПриватБанку".

"Тактика тут зрозуміла. Щоб приховати власні прорахунки та порушення, починається потік добірної брехні та маніпуляцій. Хоча треба віддати належне, у співробітників "ПриватБанку" досить непогано виходить "смикати за ниточки" громадської думки", - говорить він.

За словами Алексєєва, у цьому випадку необхідно звертати увагу на конкретні факти, а не сліпо вірити заявам окремих працівників фінансової установи.

"Дивіться самі, як тільки наближається черговий суд за участю сім'ї Суркісів або їхніх компаній, ми постійно чуємо одну й ту саму тезу - є загроза націоналізації "ПриватБанку". От тільки дивно, що Суркіси виграли не один суд у "ПриватБанку", проте це не спричинило скасування націоналізації "ПриватБанку", - підсумовує Ігор Алексєєв.