Как возврат акцизов повлияет на цену бензина и дизеля: прогноз министра инфраструктуры

Возврат акциза на топливо не повлияет на цену дизеля на АЗС. В то же время бензин может подорожать в случае, если Рада поддержит законопроект Кабмина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Сейчас цена на мировых рынках продолжает падать... Я надеюсь, что розничные цены на дизель вообще не изменятся, а на бензин влияние будет незначительным", - сказал он.

По его словам, сейчас цены на топливо в Украине снижаются, несмотря на девальвацию гривны. Он надеется, что падение мировых цен на нефть позволит удержаться ценам на АЗС в Украине.