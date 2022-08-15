RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як повернення акцизів вплине на ціну бензину та дизелю: прогноз міністра інфраструктури

Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Повернення акцизу на пальне не вплине на ціну дизеля на АЗС. Водночас бензин може подорожчати у разі, якщо Рада підтримає законопроект Кабміну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Зараз ціна на світових ринках продовжує падати… Я сподіваюсь, що роздрібні ціни на дизель взагалі не будуть змінені, а на бензин вплив буде незначний", - сказав він.

За його словами, зараз ціни на пальне в Україні знижуються попри девальвацію гривні. Він сподівається, що падіння світових цін на нафту дозволить втриматися цінам на АЗС в Україні.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин та дизель складали 213,5 та 139,5 євро відповідно. Кабінет міністрів вже подав відповідний законопроект до Ради.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин