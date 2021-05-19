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До возвращения "тишины" продвижение по другим вопросам невозможно, - Украина в ТКГ

Автор: РБК-Украина

Продвижение по любым вопросам относительно урегулирования на Донбассе не может быть выполнено без базового условия. А именно полного всеобъемлющее прекращение огня.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram.

"Продвижение по любым другим вопросам: политических, гуманитарных, экономических, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнено главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня состоялось общее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ "Счастье" и "Золотое" с неподконтрольной украинскому правительству стороны.

Кроме того, украинская сторона в ТКГ продолжает настаивать на скорейшем обмене пленными между Украиной и Россией.

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