До повернення "тиші" просування з інших питань неможливе, - Україна в ТКГ

Просування з будь-яких питань щодо врегулювання на Донбасі не може бути виконано без базової умови. А саме повного всеосяжне припинення вогню.
Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ у Telegram.
"Просування з будь-яких інших питань: політичних, гуманітарних, економічних, подальше узгодження кроків сторін є проблемним, якщо не виконано головну, базову умову - досягнуто повне і всеосяжне припинення вогню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні відбулося спільне засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. Сторони підтвердили взаємні гарантії безпеки для розблокування процесу відкриття КПВВ "щастя" і "Золоте" з непідконтрольної українському уряду сторони.
Крім того, українська сторона в ТКГ продовжує наполягати на якнайшвидшому обміні полоненими між Україною і Росією.