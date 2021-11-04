Для повернення Криму та Донбасу потрібно підвищувати обороноздатність країни, - Резніков
Новий міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що візьме курс на підвищення обороноздатності країни. За його словами, це потрібно для повернення Криму та окупованих територій Донбасу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.
Як зазначив Резніков, він чудово знає поведінку Росії, оскільки два роки брав учать у переговорах щодо Донбасу. Він пояснив, що Росія - це такий противник, якого можна зупиняти, тільки якщо давати відсіч.
"Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донецької та Луганської областей? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни", - сказав міністр під час свого виступу в Міноборони.
Новий очільник Міноборони також розповів, що планує зайнятися ситуацією у Збройних силах, оскільки дуже низький відсоток військових рекомендує своїм знайомим йти служити в армію.
"Тобто, щось з процесами всередині самих Збройних сил. Ці дисбаланси треба зняти. Встановити причини, розібрати на складові і зняти. Інакше нам буде дуже важко встояти перед Російською Федерацією, яка не зупиняє свій гібридний наступ", - наголосив він.
Нагадаємо, до цього Резніков анонсував кадрові перестановки в Міноборони та ЗСУ.