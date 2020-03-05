Возвращение вингера "Вест Хэма" Ярмоленко вновь откладывается

Восстановление вингера "Вест Хэма" и сборной Украины Андрея Ярмоленко после травмы затягивается. Об этом сообщает Football.London.

Согласно предыдущей информации, предполагалось, что Ярмоленко может вернуться на поле 8 марта. По обновленным данным, игрок должен восстановиться на неделю позже.

Таким образом, он пропустит предстоящие матчи против "Арсенала" и, вероятно, "Вулверхэмптона".

Ярмоленко не появляется на поле с 14 декабря прошлого года. Он получил травму задней поверхности бедра в матче 14 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против "Саутгемптона". Сообщалось, что в худшем случае он вернется на поле уже к началу февраля, но его восстановление затянулось.

В текущем сезоне на счету Ярмоленко три гола и одна результативная передача в 15 матчах английской Премьер-лиги. Из-за травмы он пропустил уже 13 встреч.

Напомним, ранее появилась информация, что "Вест Хэм Юнайтед" намерен летом выставить украинского вингера на трансфер.