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Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 15:34
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа Фото: в Киеве могут ограничить работу транспорта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киев может ограничить доступ в общественный транспорт в случае введения локдауна. На этот раз пускать в транспорт планируют по электронным спецпропускам.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Власти разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для предприятий критической инфраструктуры.

С 10 августа на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки на получение спецпропуска. Предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников.

В форме, которую опубликуют на Официальном портале Киева будет также описан дальнейший пошаговый алгоритм действий.

Дополнительно среди предприятий и организаций инфраструктуры проведут разъяснительную работу по получению спецпропусков.

Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, как избежать нового локдауна в Киеве.

Отметим, эпидемиолог прогнозирует доминирование штамма "Дельта" в Украине уже осенью.

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Локдаун транспорт
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Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа
Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа
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