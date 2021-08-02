Возвращение спецпропусков на транспорт Киева: когда можно подать заявку на получение документа
Киев может ограничить доступ в общественный транспорт в случае введения локдауна. На этот раз пускать в транспорт планируют по электронным спецпропускам.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
Власти разрабатывают алгоритм внедрения электронных пропусков для предприятий критической инфраструктуры.
С 10 августа на сайте КГГА будет обнародована форма подачи заявки на получение спецпропуска. Предприятия критической инфраструктуры смогут оставить заявку на получение спецпропусков для своих работников.
В форме, которую опубликуют на Официальном портале Киева будет также описан дальнейший пошаговый алгоритм действий.
Дополнительно среди предприятий и организаций инфраструктуры проведут разъяснительную работу по получению спецпропусков.
Напомним, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, как избежать нового локдауна в Киеве.
Отметим, эпидемиолог прогнозирует доминирование штамма "Дельта" в Украине уже осенью.