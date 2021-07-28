Эпидемиолог прогнозирует доминирование штамма "Дельта" в Украине уже осенью

По ее словам, если в определенных странах, в том числе в Украине, люди не защищенные, потому что не переболели и не вакцинированные, то есть ниша, куда вирус будет распространяться.

"Вспышка коронавируса, я думаю, будет в начале осени. В принципе, скорее всего, будет превалировать вариант вируса "Дельта". Потому что он уже есть в Украине. Потому что он во многих странах мира. Одним из свойств этого штамма есть то, что он быстро распространяется", - заявила она.