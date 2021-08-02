Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа
Київ може обмежити доступ у громадський транспорт у разі введення локдауну. Цього разу пускати в транспорт планують за електронними спецперепустками.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Влада розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.
З 10 серпня на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки на отримання спецперепустки. Підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників.
У формі, яку опублікують на Офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій.
Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.
Нагадаємо, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, як уникнути нового локдауну в Києві.
Зазначимо, епідеміолог прогнозує домінування штаму "Дельта" в Україні вже восени.