ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа

Новость на русском →
Київ, Понеділок 02 серпня 2021 15:34
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа Фото: у Києві можуть обмежити роботу транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Київ може обмежити доступ у громадський транспорт у разі введення локдауну. Цього разу пускати в транспорт планують за електронними спецперепустками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Влада розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для підприємств критичної інфраструктури.

З 10 серпня на сайті КМДА буде оприлюднена форма подачі заявки на отримання спецперепустки. Підприємства критичної інфраструктури зможуть залишити заявку на отримання спецперепусток для своїх працівників.

У формі, яку опублікують на Офіційному порталі Києва, буде також описаний подальший покроковий алгоритм дій.

Додатково серед підприємств та організацій критичної інфраструктури проведуть роз’яснювальну роботу щодо отримання спецперепусток.

Нагадаємо, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, як уникнути нового локдауну в Києві.

Зазначимо, епідеміолог прогнозує домінування штаму "Дельта" в Україні вже восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
Локдаун транспорт
NEWS
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа
Повернення спецперепусток на транспорт Києва: коли можна подати заявку на отримання документа
DAILY
Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"