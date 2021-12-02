Возвращение мигрантов не означает конец белорусско-российской операции, - спикер спецслужб Польши

"Как видите, в аэропорту Минска полно людей. Они ждут новых эвакуацинонных рейсов. Они запланированы на ближайшие дни. Из Беларуси вылетит больше иностранцев, которые раньше пытались прорваться на Запад", - отметил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши.

Он также добавил, что это не конец миграционного кризиса.

"В Беларуси все еще достаточно иностранцев, чтобы вести конфликт против ЕС, дестабилизируя нашу границу", - подчеркнул Жарин.

Он заявил, что белорусские спецслужбы продумали дальнейшие действия.

"Кроме того, отправка иностранцев из Беларуси позволяет белорусским спецслужбам более точно отбирать тех, кто, оставаясь в Беларуси, будет готов атаковать польскую границу", - написал Жарин.