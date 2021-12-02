Повернення мігрантів не означає кінець білорусько-російської операції, - речник спецслужб Польщі

"Як бачите, в аеропорту Мінська повно людей. Вони чекають на нові евакуацинонні рейси. Вони заплановані на найближчі дні. З Білорусі вилетить більше іноземців, які раніше намагалися прорватися на Захід", - зазначив прес-секретар міністра-координатора спецслужб Польщі.

Він також додав, що це не є кінцем міграційної кризи.

"У Білорусі все ще достатньо іноземців, щоб вести конфлікт проти ЄС, дестабілізуючи наш кордон", - наголосив Жарін.

Він заявив, що білоруські спецслужби продумали подальші дії.

"Крім того, відправлення іноземців з Білорусі дозволяє білоруським спецслужбам точніше відбирати тих, хто, залишаючись у Білорусі, буде готовий атакувати польський кордон", - написав Жарін.