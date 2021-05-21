Возвращение Конституции Пилипа Орлика в Украину: стало известно, где будут выставлять оригинал

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будут выставлять в заповеднике "София Киевская". Его привезут в Украину впервые, к 30-й годовщине Дня Независимости.

Об этом сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко в Telegram .

Оригинал документа можно будет увидеть уже летом, а потом он вернется обратно в Швецию.

"Спасибо... заповеднике "София Киевская", который примет Конституцию и обеспечит доступ всем желающим", - написал Ткеченко.