Повернення Конституції Пилипа Орлика в Україну: стало відомо, де будуть виставляти оригінал

Оригінал Конституції Пилипа Орлика будуть виставляти в заповіднику "Софія Київська". Його привезуть в Україну вперше, до 30-ї річниці Дня Незалежності.

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко в Telegram .

Оригінал документу можна буде побачити вже влітку, а потім він повернеться назад до Швеції.

"Дякую... заповіднику "Софія Київська", який прийме Конституцію та забезпечить доступ усім охочим", - написав Ткеченко.