Возвращение импорта электричества из России и Беларуси недопустимо, - Галущенко

Министерство энергетики будет делать все для того, чтобы не допустить возвращения импорта электроэнергии из России и Беларуси.

"Даже говорить не хочу о том, чтобы допустить такую ​​вероятность в каком крайнем случае. Я буду делать все, чтобы этого не произошло. Хотя и различные варианты пытаются продвигать, однако считаю, что нам надо мобилизоваться, чтобы не допустить возвращения импорта из России и Беларуси", - заявил министр.

Министр отметил, что в течение отопительного сезона Украина нужно импортировать около 3,5 млн тонн угля.

"Мы видим, что уже начали заключать контракты на импорт угля. ДТЭК уже об этом заявил, и" Центрэнерго "работает над тем, чтобы тоже дополнительно законтрактуваться по импорту. Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно проходить ОЗУ", - добавил министр.