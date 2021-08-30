Возвращение импорта электричества из России и Беларуси недопустимо, - Галущенко

Министерство энергетики будет делать все для того, чтобы не допустить возвращения импорта электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко.
"Даже говорить не хочу о том, чтобы допустить такую вероятность в каком крайнем случае. Я буду делать все, чтобы этого не произошло. Хотя и различные варианты пытаются продвигать, однако считаю, что нам надо мобилизоваться, чтобы не допустить возвращения импорта из России и Беларуси", - заявил министр.
Министр отметил, что в течение отопительного сезона Украина нужно импортировать около 3,5 млн тонн угля.
"Мы видим, что уже начали заключать контракты на импорт угля. ДТЭК уже об этом заявил, и" Центрэнерго "работает над тем, чтобы тоже дополнительно законтрактуваться по импорту. Мы рассчитываем, что стабилизируем ситуацию с углем и спокойно проходить ОЗУ", - добавил министр.
Напомним, в 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму более 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.
В апреле Верховная Рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021 года, однако НКРЕКП решила ограничить поставки лишь на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года.
В начале февраля сообщалось, что Украина ежесуточно платит России по 1 млн долларов за поставки электрической энергии. В целом же, объем импорта российской электроэнергии превысил 300 млн кВт часов.
РБК-Украина писало, что в Совете зарегистрировали проект закона о продлении запрета на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 31 декабря 2021 года.