Повернення імпорту струму з Росії і Білорусі недопустиме, - Галущенко

"Навіть говорити не хочу про те, щоб припустити таку ймовірність у якомусь крайньому випадку. Я робитиму все, щоб цього не відбулося. Хоч і різні варіанти намагаються просувати, однак вважаю, що нам треба мобілізуватися, аби не допустити повернення імпорту з Росії та Білорусі", - заявив міністр.

Міністр наголосив, що упродовж опалювального сезону Україні потрібно імпортувати близько 3,5 млн тонн вугілля.

"Ми бачимо, що вже почали укладати контракти на імпорт вугілля. ДТЕК уже про це заявив, і "Центренерго" працює над тим, щоб теж додатково законтрактуватися по імпорту. Ми розраховуємо, що стабілізуємо ситуацію з вугіллям і спокійно проходитимемо ОЗП", - додав міністр.