Объем импорта электроэнергии из РФ превысил 300 млн киловатт-часов с начала 2021, - нардеп
Украина на протяжении последней недели ежесуточно платит России по 1 млн долларов за поставки электрической энергии. В целом же, объем импорта российской электроэнергии превысил 300 млн кВт часов.
Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер в Facebook.
"Ежедневная рубрика: "За сколько продают Украину". Продолжаю информировать сколько денег Украина ежедневно платит путинскому режиму. Второй день держим темп по 1 млн долларов. Сегодня объем импорта превысил 300 млн кВт часов с начала года", - сообщила нардеп.
Она отметила, что эти средства ежедневно вымываются с украинского рынка и направляются на финансирование войны против Украины.
"Напомню, эти средства идут не на зарплаты украинским энергетикам, они попадают в карманы тех, кто уже седьмой год ведет войну против нашего государства", - сказала Буймистер.
Щоденна рубрика: ЗА СКІЛЬКИ ПРОДАЮТЬ УКРАЇНУ. Продовжую інформувати скільки грошей Україна щодня платить путінському...Posted by Liudmyla Buimister on Tuesday, February 9, 2021
Напомним, Украина возобновила импорт тока из России в феврале 2021 года. С начала месяца ежедневные поставки выросли в 3,5 раза.
Кроме того, российская электроэнергии по 13-14 млн кВт часов поступает в Украину через Беларусь.
Суммарный объем импорта уже эквивалентен полноценной работе двух атомных энергоблоков Ровенской АЭС.