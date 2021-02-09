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Объем импорта электроэнергии из РФ превысил 300 млн киловатт-часов с начала 2021, - нардеп

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 14:27
Объем импорта электроэнергии из РФ превысил 300 млн киловатт-часов с начала 2021, - нардеп Фото: линии электропередач (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина на протяжении последней недели ежесуточно платит России по 1 млн долларов за поставки электрической энергии. В целом же, объем импорта российской электроэнергии превысил 300 млн кВт часов.

Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер в Facebook.

"Ежедневная рубрика: "За сколько продают Украину". Продолжаю информировать сколько денег Украина ежедневно платит путинскому режиму. Второй день держим темп по 1 млн долларов. Сегодня объем импорта превысил 300 млн кВт часов с начала года", - сообщила нардеп.

Она отметила, что эти средства ежедневно вымываются с украинского рынка и направляются на финансирование войны против Украины.

"Напомню, эти средства идут не на зарплаты украинским энергетикам, они попадают в карманы тех, кто уже седьмой год ведет войну против нашего государства", - сказала Буймистер.

Щоденна рубрика: ЗА СКІЛЬКИ ПРОДАЮТЬ УКРАЇНУ. Продовжую інформувати скільки грошей Україна щодня платить путінському...

Posted by Liudmyla Buimister on Tuesday, February 9, 2021

Напомним, Украина возобновила импорт тока из России в феврале 2021 года. С начала месяца ежедневные поставки выросли в 3,5 раза.

Кроме того, российская электроэнергии по 13-14 млн кВт часов поступает в Украину через Беларусь.

Суммарный объем импорта уже эквивалентен полноценной работе двух атомных энергоблоков Ровенской АЭС.

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