В Бузовой под Киевом найдена братская могила с мирными жителями, - британская разведка
Киевская область (Фото: rbc.ua)
Британская разведка в своей ежедневной сводке сообщила об обнаружении братской могилы в селе Бузова под Киевом. Точное количество убитых мирных граждан не сообщается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
Импровизированная могила с умершими украинскими мирными жителями была обнаружена недалеко от Бузовой, говорится в сообщении. Также от жителей Киевской области в полицию продолжают поступать заявления о преступлениях сексуального характера со стороны российских военнослужащих.
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