В Бузовой под Киевом найдена братская могила с мирными жителями, - британская разведка

Британская разведка в своей ежедневной сводке сообщила об обнаружении братской могилы в селе Бузова под Киевом. Точное количество убитых мирных граждан не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

Импровизированная могила с умершими украинскими мирными жителями была обнаружена недалеко от Бузовой, говорится в сообщении. Также от жителей Киевской области в полицию продолжают поступать заявления о преступлениях сексуального характера со стороны российских военнослужащих.