Возвращаться в Бучу пока опасно: обращение горсовета

В Буче городские власти призывают пока не возвращаться тех, кто вынужденно покинул свои дома. Поскольку есть опасность - город до сих пор находится под оккупацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение секретаря Бучанского городского совета Тараса Шаправського.
"Сейчас город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов. Поэтому просьба к тем, кто остался, не подходить к опасным предметам", - сказал Шаправский.
В то время он отметил, что освобождение города продолжается, Вооруженные Силы Украины, территориальная оборона "работают над отвоевыванием каждого метра родной земли".
В горсовете также призвали доверять только проверенной официальной информации.
Напомним, вице-премьер-министр Ирина Верещук объяснила, почему возвращаться в освобожденные города от российских оккупантов опасно.
Добавим, недавно глава Киевской ОВА Александр Павлюк попросил не спешить с возвращением в Ирпень ведь враг заминировал весь город и постоянно обстреливает артиллерией.
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