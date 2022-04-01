Возвращаться в Бучу пока опасно: обращение горсовета

"Сейчас город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов. Поэтому просьба к тем, кто остался, не подходить к опасным предметам", - сказал Шаправский.

В то время он отметил, что освобождение города продолжается, Вооруженные Силы Украины, территориальная оборона "работают над отвоевыванием каждого метра родной земли".

В горсовете также призвали доверять только проверенной официальной информации.