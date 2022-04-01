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Возвращаться в Бучу пока опасно: обращение горсовета

Фото: возвращаться в Бучу пока опасно (zona.media)
Автор: Мария Кучерявец

В Буче городские власти призывают пока не возвращаться тех, кто вынужденно покинул свои дома. Поскольку есть опасность - город до сих пор находится под оккупацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение секретаря Бучанского городского совета Тараса Шаправського.

"Сейчас город остается в оккупации, много заминированной техники, домов и даже трупов. Поэтому просьба к тем, кто остался, не подходить к опасным предметам", - сказал Шаправский.

В то время он отметил, что освобождение города продолжается, Вооруженные Силы Украины, территориальная оборона "работают над отвоевыванием каждого метра родной земли".

В горсовете также призвали доверять только проверенной официальной информации.

Напомним, вице-премьер-министр Ирина Верещук объяснила, почему возвращаться в освобожденные города от российских оккупантов опасно.

Добавим, недавно глава Киевской ОВА Александр Павлюк попросил не спешить с возвращением в Ирпень ведь враг заминировал весь город и постоянно обстреливает артиллерией.

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БучаВойна России против Украины