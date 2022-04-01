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Возвращаться на освобожденные территории опасно: украинцам объяснили, почему

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Киев, Пятница 01 апреля 2022 08:40
Возвращаться на освобожденные территории опасно: украинцам объяснили, почему Фото: вице-премьер-министр Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Владислав Красинский, Мария Кучерявец

Возвращаться в освобожденные города от российских оккупантов опасно. Поскольку враги минируют местность.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сейчас возвращение является опасным и военные это подтверждают. Мы понимаем, насколько эти территории заминированы. Если есть официальная информация, что Ирпень освободили, это не значит, что люди должны возвращаться. Оккупант сделал все, чтобы причинить боль даже после того, когда он будет с позором изгнан с нашей земли", - пояснила Верещук.

Она отметила, что надо подождать и внимательно следить за официальными сообщениями.

"Мы все скажем. У нас есть специальный план, что делать во время временной оккупации и после деоккупации. Все органы власти, в том числе на местах, имеют соответствующие пошаговые инструкции", - уточнила Верещук.

Впрочем, вице-премьер отметила, что точно сказать сколько времени может это занять сказать сложно, ведь все зависит от ситуации.

"Это зависит от заминированности, насколько глубокой была оккупация и насколько сильны разрушения. Сейчас мы говорим и о критической инфраструктуре: вода, газ, свет, узлы связи. У нас есть реестр, где мы оцениваем этот ущерб, каждый вечер нам по каждому населенному пункту главы военных администраций передают информацию. Тогда мы видим, насколько быстро и безопасно это можно восстановить. И только после того мы можем давать оценку, как быстро можно будет вернуться", - резюмировала она.

Напомним, недавно глава Киевской ОВА Александр Павлюк попросил не спешить с возвращением в Ирпень, ведь враг заминировал весь город и постоянно обстреливает артиллерией.

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