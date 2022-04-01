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Повертатися до Бучі поки небезпечно: звернення міськради

Фото: повертатися до Бучі поки небезпечно (zona.media)
Автор: Марія Кучерявець

У Бучі міська влада закликає поки не повертатися тих, хто вимушено покинув свої домівки. Оскільки є небезпека - місто досі знаходиться під окупацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення секретаря Бучанської міської ради Тараса Шаправського.

"Наразі місто залишається в окупації, багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів. Тому прохання до тих, хто залишився, не підходити до небезпечних предметів", - сказав Шаправський.

В той час він зазначив, що звільнення міста продовжується, Збройні Сили України, територіальна оборона "працюють над відвойовуванням кожного метра рідної землі".

У міськраді також закликали довіряти лиш перевіреній офіційній інформації.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук пояснила, чому повертатися до звільнених міст від російських окупантів небезпечно.

Додамо, нещодавно глава Київської ОВА Олександр Павлюк попросив не поспішати з поверненням до Ірпеня, адже ворог замінував усе місто та постійно обстрілює артилерією.

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БучаВійна Росії проти України