Повертатися до Бучі поки небезпечно: звернення міськради

"Наразі місто залишається в окупації, багато замінованої техніки, будинків і навіть трупів. Тому прохання до тих, хто залишився, не підходити до небезпечних предметів", - сказав Шаправський.

В той час він зазначив, що звільнення міста продовжується, Збройні Сили України, територіальна оборона "працюють над відвойовуванням кожного метра рідної землі".

У міськраді також закликали довіряти лиш перевіреній офіційній інформації.