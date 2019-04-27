Зросла кількість загиблих на шахті в "ЛНР"

Ілюстративне фото (Pixabey)

під завалами залишаються 11 людей

У результаті вибуху на шахті "Східкарбон" в смт Юр’ївка на окупованій території Луганської області загинуло 6 людей. Про це повідомив представник омбудсмена в Донецькій і Луганській областях Павло Лисянський, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

У п’ятницю, 26 квітня, рятувальники знайшли тіло шостого загиблого шахтаря, під завалами залишаються 11 людей.

"На сьогодні мені відомо, що на поверхню підняли тіла п’ятьох загиблих, а загалом знайшли шість тіл. Зараз тривають гірничорятувальні роботи", - розповів Лисянський.

Він також додав, що на шахті вибухнув газ метан.

"Він (метан, - ред.) призвів до викиду вугілля та породи, що заблокувало гірників... Була порушена техніка безпеки - не проводилися роботи, щоб не було скупчення газу метану", - повідомив представник омбудсмена.

За інформацією Лисянського, до епіцентру вибуху рятувальники ще не дісталися.

Нагадаємо, на окупованій території Луганської області 25 квітня стався вибух на шахті "Східкарбон" у населеному пункті Юр'ївка, спочатку повідомлялося про четирьох загиблих.