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Возросло количество фейков об Одессе со стороны российских подразделений, - ОВА

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Одесса, Пятница 06 мая 2022 07:55
Возросло количество фейков об Одессе со стороны российских подразделений, - ОВА Фото: возросло количество фейков об Одессе со стороны российских подразделений (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Ночь в Одессе и области прошла без обстрелов. Оккупанты усилили информационно-психологические спецоперации (ИПСО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

По его словам, силы обороны города выполняют боевые задания и сдерживают возможности врага проводить подготовку к десантным операциям.

"Возросло количество фейков со стороны подразделений ИПСО по Одессе и городу", - сказал Братчук.

Напомним, российские оккупанты во время ракетного обстрела по Одессе повредили инфраструктурные объекты и религиозное сооружение.

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