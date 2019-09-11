Возросло число жертв урагана "Дориан" на Багамах

На Багамских островах в результате урагана "Дориан", по последним данным, погибли по меньшей мере 50 человек. Об этом заявил официальный предтставитель властей, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В тоже время спасатели заявляют, что число жертв может увеличиться, так как многие жители числятся пропавшими без вести, ранее сообщалось о 44 погибших на Багамах.

Напомним, ураган "Дориан" разрушил более 13 тысяч зданий на Багамских островах. Он обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября, скорость ветра достигала 298 км/ч. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США в Канаду, нанося существенный вред. Затем стихия пронеслась вдоль атлантического побережья США к Канаде, нанося существенный ущерб. В Канаде из-за урагана "Дориан" почти 500 тыс. человек остались без электричества.

Для преодоления последствий урагана “Дориан” на Багамских островах Организация Объединенных Наций направила гуманитарную помощь. Вечером 9 сентября самолет с грузом ЮНИСЕФ, который содержит 1,5 тонны гуманитарной помощи, прибыл на Багамы.