Возросло число жертв стрельбы в школе в Казани

Число жертв стрельбы в школе в Казани (Россия) выросло до девяти. Еще одной погибшей оказалась сотрудница образовательного учреждения.
Об этом сообщил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, передает “Интерфакс”.
По словам главы региона, погибли семь детей - четыре мальчика и три девочки. Также жертвой стрелявшего стала одна учительница. “И мы потеряли еще одну женщину работника (школы - ред.)", - уточнил он.
Напомним, утром 11 мая в казанской школе №175 бывший ее ученик устроил стрельбу. Изначально сообщалось о 13 погибших. Позднее власти уточнили, что жертвами стрелка стали как минимум семь детей. Также есть десятки пострадавших. Произошедшее правоохранители расценили как теракт.
Отметим, в Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани.
РБК-Украина сообщало, что президент РФ Владимир Путин отреагировал на стрельбу в Казани, требует ужесточить правила оборота оружия.