ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани

Новина українською → Севастополь, Вторник 11 мая 2021 12:53
В Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани Фото: в Казани произошла стрельба в школе (vk.om)
Автор: Анастасия Рокитна

Окупационные власти Крыма приняли решение усилить пропускной режим в школах после стрельбы в Казани. Во всех школах и интернатах ужесточат пропускной режим и проведут проверки систем безопасности.

Об этом сообщает издание "Крыминформ".

Сообщается, что в школах пройдет актуализация локальных актов, которые приняты в образовательных организациях, пройдут инструктажи о том, как необходимо действовать в случае возникновения нештатной ситуации.

"Ужесточен пропускной режим, в том числе и по въезду транспорта на объекты. Будут проводиться учебная эвакуация, другие проверки", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Казани произошла стрельба в школе, в результате которой погибли 8 человек. Следственный комитет квалифицировал происшествие как массовое убийство.

В Казани введен режим контртеррористической операции из-за стрельбы в школе, принимаются меры для обеспечения безопасности учащихся.

Отметим, двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна.

Напомним, Владимир Путин отреагировал на стрельбу в Казани. Требует ужесточить правила оборота оружия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Теракт школа
NEWS
Стрельба в школе в Казани: что известно
Стрельба в школе в Казани: что известно
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом