Зросла кількість жертв стрілянини в школі в Казані

Число жертв стрілянини в школі в Казані (Росія) зросла до дев'яти. Ще однією загиблою виявилася співробітниця освітнього закладу.
Про це повідомив президент Республіки Татарстан Рустам Мінніханов, передає " Інтерфакс”.
За словами глави регіону, загинули семеро дітей-чотири хлопчики і три дівчинки. Також жертвою стріляв стала одна вчителька. "І ми втратили ще одну жінку працівника (школи - ред.)", - уточнив він.
Нагадаємо, вранці 11 травня в Казанській школі №175 колишній її учень влаштував стрілянину. Спочатку повідомлялося про 13 загиблих. Пізніше влада уточнила, що жертвами стрілка стали як мінімум семеро дітей. Також є десятки постраждалих. Подію правоохоронці розцінили як теракт.
Відзначити, у Криму посилюють пропускний режим у школах після стрілянини в Казані.
РБК-Україна повідомляло, що президент РФ Володимир Путін відреагував на стрілянину в Казані, вимагає посилити правила обігу зброї.