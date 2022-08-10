Возросло число жертв в результате удара по остановке в Николаеве

Число погибших в результате ракетного удара по остановке общественного транспорта в Николаеве 29 июля возросло до восьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Александра Сенкевича.

"В понедельник в больнице умер мужчина 1964 г. р. Ему сделали несколько операций, но ранения, которые он получил, были несовместимы с жизнью", - написал он.

Добавим, что в результате атаки оккупантов ранения получили еще 19 человек.