Зросла кількість жертв внаслідок удару по зупинці у Миколаєві

Фото: кількість загиблих внаслідок ракетного удару по зупинці у Миколаєві зросла (t.me/senkevichonline)

Кількість загиблих у результаті ракетного удару по зупинці громадського транспорту у Миколаєві 29 липня зросла до восьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

"У понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н. Йому зробили кілька операцій, але поранення, які він отримав, були несумісні з життям", - написав він. Додамо, що внаслідок атаки окупантів поранення отримали ще 19 людей.