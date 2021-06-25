Возросло число жертв и пропавших без вести обрушения многоэтажки в Майами

Власти Майами (штат Флорида) подтвердили гибель 4 человек в результате обрушения 12-этажного жилого дома , судьба еще 159 остается неизвестной. Разборы завалов и поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом на пресс-конференции сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава .

По ее словам, известна судьба 120 человек, с которыми все в порядке. "К сожалению, количество людей, чья судьба остается неизвестной, выросло за ночь до 159", - добавила она.

Глава округа добавила, что подтверждена гибель четырех человек. Она также отметила, что разбор завалов и спасательная операция продолжается. "Сотрудники экстренных служб в случае необходимости пока используют только легкую технику", - уточнила Кава.

"Мы используем собак и сонары, чтобы обнаружить людей под завалами", - сказала она.