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Возросло число жертв и пропавших без вести обрушения многоэтажки в Майами

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Майами, Пятница 25 июня 2021 16:25
Возросло число жертв и пропавших без вести обрушения многоэтажки в Майами Фото: возросло число жертв обрушения жилого дома в Майами (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Майами (штат Флорида) подтвердили гибель 4 человек в результате обрушения 12-этажного жилого дома, судьба еще 159 остается неизвестной. Разборы завалов и поисково-спасательная операция продолжается.

Об этом на пресс-конференции сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

По ее словам, известна судьба 120 человек, с которыми все в порядке. "К сожалению, количество людей, чья судьба остается неизвестной, выросло за ночь до 159", - добавила она.

Глава округа добавила, что подтверждена гибель четырех человек. Она также отметила, что разбор завалов и спасательная операция продолжается. "Сотрудники экстренных служб в случае необходимости пока используют только легкую технику", - уточнила Кава.

"Мы используем собак и сонары, чтобы обнаружить людей под завалами", - сказала она.

Напомним, в ночь на 24 июня многоэтажный жилой дом обрушился в пригороде Майами. Президент США Джо Байден объявил о режиме чрезвычайной ситуации во Флориде.

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