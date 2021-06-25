ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зросла кількість жертв і зниклих безвісти обвалення багатоповерхівки в Маямі

Новость на русском →
Маямі , П'ятниця 25 червня 2021 16:25
Зросла кількість жертв і зниклих безвісти обвалення багатоповерхівки в Маямі Фото: зросла кількість жертв обвалення житлового будинку в Майамі (twitter.com/MiamiDadeFire)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Маямі (штат Флорида) підтвердила загибель 4 людей в результаті обвалення 12-поверхового житлового будинку, доля ще 159 залишається невідомою. Розбори завалів та пошуково-рятувальна операція триває.

Про це на прес-конференції повідомила глава округу Маямі -Дейд Даніелла Лавін Кава.

За її словами, відома доля 120 осіб, з якими все гаразд. "На жаль, кількість людей, чия доля залишається невідомою, зросла за ніч до 159", - додала вона.

Глава округу додала, що підтверджена загибель чотирьох осіб. Вона також зазначила, що розбір завалів і рятувальна операція триває. "Співробітники екстрених служб у разі необхідності поки використовують тільки легку техніку", - уточнила Кава.

"Ми використовуємо собак і сонари, щоб виявити людей під завалами", - сказала вона.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обрушився в передмісті Маямі. Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Жертвы обвал дом
NEWS
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
Корінні народи і економічна зона "Крим": що Рада розгляне на позачерговому в четвер
DAILY
Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ще не перемога. Чому Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун