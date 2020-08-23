Возраст, регион, доходы: от чего зависит поддержка независимости Украины

В августе 2020 года, 81% украинцев поддержали бы провозглашение независимости Украины, если бы сегодня перед ними предстал такой выбор. При этом 15% голосовали бы против, еще 4% затруднились ответить.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, больше всего тех, кто поддержал провозглашение независимости Украины, на западе (90%). В центре таких респондентов 87%, на юге - 72%, на востоке - 68%. Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (23-24%).

Также относительно больше тех, кто не поддержал бы сегодня независимость среди старшего поколения и бедных слоев населения.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 22 августа 2020 года среди 1200 респондентов по всей Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера).

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в середине августа 2020 года абсолютное большинство украинцев предпочитает строить свое будущее жизни в Украине - около 70%, вместо 19% скорее хотели бы строить свою жизнь где-нибудь.

Напомним, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум относительно провозглашения государственной независимости Украины проходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.