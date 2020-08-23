Вік, регіон, доходи: від чого залежить підтримка незалежності України

У серпні 2020 року, 81% українців підтримали б проголошення незалежності України, якби перед ними постав такий вибір. При цьому 15% голосували б проти, ще 4% не змогли відповісти.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, найбільше тих, хто підтримав проголошення незалежності України, на заході (90%). У центрі таких респондентів 87%, на півдні - 72%, на сході - 68%. Тих, хто дотримується протилежної думки, більше в південно-східних областях (23-24%).

Також відносно більше тих, хто не підтримав би сьогодні незалежність серед старшого покоління і бідних верств населення.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 22 серпня 2020 року серед 1200 респондентів з усієї України за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у середині серпня 2020 року абсолютна більшість українців воліє будувати своє майбутнє життя в Україні - близько 70%, натомість 19% скоріше хотіли б будувати своє життя деінде.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався в середині серпня 2020 року, за проголосували б 67,7% громадян.