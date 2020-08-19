Возраст, образование, регион проживания: от чего зависит религиозность украинцев

По состоянию на июль 2020 года 81% украинцев заявляют, что верят в бога. Еще 13% респондентов ответили, что нет, а 7% не смогли ответить на этот вопрос.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

По данным опроса, на западе Украины население наиболее религиозное, в бога там верят 95% людей, менее всего - на юге Украины (75%), в центре и на востоке верующих в бога поровну - по 81%.

Данные свидетельствуют, что с возрастом вера в бога растет - среди тех, кому 60 и больше, верят в бога 85%, среди 18-29-летних - таких 76%.

Кроме того, чем выше образовательный уровень людей, тем ниже их вера в бога. Так, среди респондентов с незаконченным средним образованием процент тех, кто верит в бога, самый высокий - 90%. Среди респондентов со средним специальным образованием он составляет 79%, с высшим или неоконченным высшим - 80%.

Опрос проведен Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий.

Отметим, по данным опроса КМИС, феврале 2020 года среди трех крупнейших церквей Украины лучше всего граждане относились к Православной церкви Украины (ПЦУ), хуже всего - к УПЦ Московского патриархата.

Напомним, по данным опроса КМИС, две трети украинцев (65,7%) считают, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний должен возглавить церковь после объединения ПЦУ и УПЦ Московского патриархата.