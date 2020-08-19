Вік, освіта, регіон проживання: від чого залежить релігійність українців

Станом на липень 2020 року 81% українців заявляють, що вірять у бога. Ще 13% респондентів відповіли, що ні, а 7% не змогли відповісти на це запитання.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

На заході України населення найбільш релігійне, у бога там вірять 95% людей, найменше - на півдні України (75%), у центрі та на сході віруючих у бога порівну - по 81%.

З віком віра в бога зростає - серед тих, кому 60 і більше, вірять у бога 85%, серед 18-29-річних - таких 76%.

Чим вищий освітній рівень людей, тим нижча їхня віра в бога. Так, серед респондентів з незакінченою середньою освітою відсоток тих, хто відповіли, що вірять у бога, найвищий (90%). Серед тих, хто має середню спеціальну, він становить 79%, з вищою або незакінченою освітою - 80%.

Опитування проведене Центром Разумкова та фондом "Демократичні ініціативи" з 3 по 9 липня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 респонденти по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, лютому 2020 року серед трьох найбільших церков України найкраще громадяни ставилися до Православної церкви України (ПЦУ), найгірше - до УПЦ Московського патріархату.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, дві третини українців (65,7%) вважають, що предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній повинен очолити церкву після об’єднання ПЦУ та УПЦ Московського патріархату.