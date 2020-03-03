Украинцы определились с отношением к церковным иерархам

Фото: митрополит Епифаний (Виталий Носач, РБК-Украина)

Лучше всего украинцы относятся к Епифанию, хуже всего к Онуфрию

Среди предстоятелей основных церквей украинцы лучше всего относятся к предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию: 38,4% положительно, 5,7% - отрицательно - 5,7%, баланс +32,7%). Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

К предстоятелю Украинской Греко-католической церкви Святославу положительно относятся 27,4% украинцев, негативно - 3,8% (баланс +23,6%).

К митрополиту Онуфрия (Украинская православная церковь Московского патриархата) положительно относятся 20,9% украинцев, негативно - 22,1% (баланс составляет -1,2%).

kiis.com.ua

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 15 по 27 февраля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В ходе опроса проведено 1223 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.

Отметим, по данным опроса КМИС, феврале 2020 года среди трех крупнейших церквей граждане Украины лучше относятся к Православной церкви Украины (ПЦУ), хуже всего - к УПЦ Московского патриархата.

Напомним, по данным опроса КМИС, в марте 2019 года три четверти украинцев (77%) считали себя православными. Среди всех опрошенных 29,5% заявили, что Православная церковь Украины лучше всего описывает их предпочтения, 11% относят себя к Украинской православной церкви Московского патриархата. Еще 28% считали себя просто православными.